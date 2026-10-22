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Legjenda argjentinase, Lionel Messi, ka kujtuar me nostalgji periudhën e tij te Barcelona.
Ai tha se suksesi i jashtëzakonshëm i skuadrës nuk lidhej vetëm me trofetë e fituar, por edhe me mënyrën se si luanin futboll dhe kënaqësinë që përjetonin së bashku.
“Te Barcelona ishim me fat që fituam gjithçka. Jo vetëm për atë që arritëm, por edhe për mënyrën se si e bëmë këtë, sa shumë e shijuam lojën, fitoret dhe arritjen e objektivave të rëndësishëm”, u shpreh Messi.
“Ne i donim momentet e bukura që kaluam së bashku”, përfundoi Messi.