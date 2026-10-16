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Lionel Messi do të udhëtojë javën e ardhshme drejt Spanjës për të pranuar çmimin “Princesha e Asturias”, teksa trajneri i Inter Miamit ka konfirmuar se llogarit në të për ndeshjen e radhës.
Ceremonia do të mbahet më 22 tetor në Oviedo, pasi argjentinasi u shpall fitues i këtij çmimi në qershor.
Trajneri Javier Mascherano u shpreh i lumtur që Messi do të jetë i pranishëm në këtë ngjarje të rëndësishme për të dhe familjen e tij.
Ai konfirmoi se ylli argjentinas do të rikthehet në kohë për përballjen ndaj New York Red Bulls, vetëm dy ditë pas ceremonisë.