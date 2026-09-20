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Sipas “Foot Mercato”, qendra “Sant Joan de Déu” pritet të trajtojë të paktën 400 pacientë në vit, duke ofruar shërbimet e nevojshme mjekësore në një hapësirë të vetme.
Ky donacion është pjesë e aktiviteteve humanitare të Messit ndër vite, transmeton Klankosova.tv.
Përmes fondacionit të tij, futbollisti ka mbështetur kërkimet për leuçeminë te fëmijët, ka dhuruar pajisje mjekësore për një spital në Rosario dhe ka ndihmuar programe kundër kequshqyerjes së fëmijëve në Mozambik.
Messi vazhdon kështu të përdorë ndikimin e tij global për të mbështetur kauza humanitare, veçanërisht ato që lidhen me shëndetin e fëmijëve.