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Lionel Messi është pranë një tjetër investimi në futbollin spanjoll.
Sipas mediave spanjolle, ylli argjentinas ka arritur marrëveshje paraprake për blerjen e Eldenses, klubit të kategorisë së dytë, transmeton Klankosova.tv.
Messi pritet të blejë 100 për qind të aksioneve të klubit, ndërsa marrëveshja pritet të finalizohet në ditët e ardhshme, pas përfundimit të procedurave ligjore dhe verifikimeve financiare.
Ky do të ishte investimi i dytë i Messit në futbollin spanjoll, pasi më herët gjatë këtij viti ai bleu Cornella, klub i kategorisë së tretë në Katalonjë.
Në fushë, Eldense po kalon momente të vështira. Klubi ka vetëm dy pikë pas katër ndeshjeve dhe së fundmi shkarkoi trajnerin Claudio Barragan.