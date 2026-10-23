Lajmet e fundit
Bayern Munich ka marrë një goditje të rëndë nga infermieria, pasi sulmuesi anësor Luis Diaz ka pësuar një lëndim muskulor gjatë ndeshjes së Champions League kundër Arsenali.
Kolumbiani u detyrua të linte fushën e lojës para kohe për shkak të një shqetësimi në muskujt e kofshës.
Sipas raportimeve të së përditshmes gjermane BILD, ekzaminimet e para mjekësore tregojnë se futbollisti pritet të qëndrojë jashtë fushave të blerta për rreth një muaj, transmeton Klankosova.tv.
Përveç ndeshjeve të rëndësishme me klubin bavarez në Bundesligë dhe në arenën evropiane, ky dëmtim e lë Diazin jashtë grumbullimit edhe për ndeshjet e muajit nëntor me Kombëtaren e Kolumbisë.
Sulmuesi ka pasur një ndikim të menjëhershëm që nga transferimi te gjiganti gjerman, duke qenë një nga pikat kyçe të repartit ofensiv: në 11 paraqitje zyrtare me fanellën e Bayernit, ai ka shënuar 5 gola dhe ka dhuruar 1 asistim.