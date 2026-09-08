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Në mungesë të librave të klasës, shkollat në Drenas u detyruan të përdorin përkohësisht faqet e fundit të paplotësuara të ditarëve të vitit të kaluar, të cilat i fotokopjuan për evidentimin e mungesave dhe orëve mësimore.
Ditarët e rinj u janë dorëzuar shkollave gjatë ditës së martë, por ende nuk mund të përdoren pa përfunduar procedurat e brendshme të protokollimit dhe bartjes së të dhënave, raporton Klan Kosova.
Drejtori i Arsimit në Drenas, Muhamet Gjoka, tha se vonesa erdhi si pasojë e operatorit të përzgjedhur nga Ministria.
Ndërkaq, drejtori i ShFMU “Gani Sylaj”, Rifat Dërmaku, tha se ditarët pritet të jenë funksionalë në ditët në vijim.
Sipas informacioneve të Klan Kosovës, kompania kontraktuese dokumentet pedagogjike i ka dorëzuar në libraritë e qytetit të hënën pasdite, rreth orës 15:00. /Klankosova.tv