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Vetëm 11 ditë pasi u martua me dashurinë e jetës së tij, futbollisti i Liverpoolit, Diogo Jota, humbi jetën në një aksident tragjik trafiku, së bashku me vëllain e tij, Andre Silva.
Jota, 28 vjeç, po udhëtonte drejt Spanjës më 3 korrik 2025, për të marrë tragetin që do ta kthente në Britani për përgatitjet parasezonale. Gjatë rrugës, Lamborghini me të cilin po udhëtonin dy vëllezërit u aksidentua në provincën e Zamorës, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Në një biografi të re për futbollistin, bashkëshortja e tij, Rute Cardoso, ka rrëfyer momentet e ankthit kur kuptoi se diçka mund të kishte ndodhur me të dhe vëllain e tij.
Ajo tregoi se pak minuta pasi ishin nisur, i kishte dërguar Jotas një mesazh duke i uruar udhëtim të mbarë dhe duke i kërkuar të kishte kujdes në rrugë. Ai iu përgjigj me një emoji. Ky ishte komunikimi i fundit mes tyre.
Më vonë, Rute i dërgoi edhe një video nga vallëzimi surprizë që ajo dhe shoqërueset e saj kishin përgatitur për dasmën. Mesazhi u dorëzua, por nuk u lexua kurrë.
Kur vërejti se mesazhet e tjera nuk po dërgoheshin dhe as telefonatat nuk po jepnin rezultat, shqetësimi i saj u shtua. Ajo kontaktoi hotelin ku dy vëllezërit planifikonin të kalonin natën, por mori përgjigjen se ata nuk kishin mbërritur ende.
Rute provoi të kontaktonte edhe spitalet dhe policinë spanjolle, por pa marrë informacion. E shqetësuar, kërkoi ndihmën e xhaxhait të saj, i cili punonte si shofer kamioni dhe mund të kontaktonte policinë rrugore.
Në atë moment, ajo dëgjoi xhaxhain duke thënë në telefon: “Po, dy vëllezër”.
Ky ishte momenti kur frika e saj u bë edhe më e madhe, ndërsa përpjekjet për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur me bashkëshortin dhe kunatin e saj vazhdonin.
Vdekja e Diogo Jotas dhe Andre Silvës tronditi botën e futbollit. Jota la pas bashkëshorten dhe tre fëmijët e tyre, vetëm pak ditë pas martesës që kishte shënuar një nga momentet më të lumtura të jetës së tij./Klankosova.tv.