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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, gjatë një deklarimi në Kuvendin e Kosovës, ka përcjellë mesazh urimi për 28 Nëntorin, duke përmendur edhe ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë.
Kadrijaj tha se dëshiron t'i përshëndesë nga Kuvendi ish-krerët e UÇK-së, të cilët po mbahen padrejtësisht në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Ajo u shprehu urimet për festën e 28 Nëntorit, duke shprehur shpresën që festën e ardhshme ta presin të lirë.
“Dua t’i përshëndes krerët e UÇK-së që po mbahen padrejtësisht në Hagë dhe t’ua uroj 28 Nëntorin. Shpresojmë që 28 Nëntorin e ardhshëm ta presin në liri”, deklaroi Kadrijaj./Klankosova.tv