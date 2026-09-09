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Kancelari gjerman Friedrich Merz është përplasur me udhëheqësen e AfD-së, Alice Weidel, në parlament, duke e quajtur partinë e saj një "forcë shkatërruese" me një politikë migrimi që përbën "spastrim etnik" për punëtorët e kualifikuar.
Merz po i drejtohej Bundestagut pas fitores gjithëpërfshirëse të partisë anti-imigracion në shtetin lindor të Saksonisë-Anhalt, ku fitoi pothuajse 44% të votave, ndërsa konservatorët e kancelares panë votat e tyre të përgjysmoheshin.
Weidel u tha deputetëve se votuesit kishin treguar se koalicioni i Merz me qendrën e majtë ishte një dështim total dhe koha e tij kishte mbaruar, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Merz u kundërpërgjigj duke thënë se AfD kishte dëmtuar interesat gjermane duke mbështetur Rusinë dhe se politika e saj e "rimigrimit" do të prekte miliona njerëz.
Nuk është ende e qartë nëse partia do të jetë në gjendje të formojë një qeveri apo jo në Saksoni-Anhalt, pasi ka mbetur tre vende larg një shumice të plotë. Asnjë parti e ekstremit të djathtë nuk ka fituar pushtet në asnjë nga 16 shtetet e Gjermanisë që nga Lufta e Dytë Botërore dhe Merz ka pranuar se rezultati "sizmik" e ka ndryshuar Gjermaninë.
Suksesi i AfD-së është lavdëruar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili tha se "Partia Populiste në Gjermani sapo pati një natë vërtet të madhe", duke e lidhur fitoren me "rregullat dhe rregulloret absolutisht të tmerrshme të imigracionit".
AfD në Saksoni-Anhalt është etiketuar si "ekstremiste e krahut të djathtë" nga inteligjenca e brendshme gjermane dhe partia ka premtuar një ofensivë "deportimi dhe rimigrimi" që synonte migrantët e parregullt.
Trump duhej të fliste në telefon me kancelaren gjermane të mërkurën për të shënuar 25-vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit në SHBA, por zëdhënësi i qeverisë në Berlin tha se thirrja ishte shtyrë pa thënë arsyen. Nuk është caktuar asnjë datë e re.