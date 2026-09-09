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Kancelari gjerman Friedrich Merz anuloi një telefonatë të planifikuar me presidentin e SHBA-së Donald Trump të mërkurën, disa orë pasi Trump festoi publikisht një fitore në zgjedhjet rajonale nga partia e ekstremit të djathtë të Gjermanisë, Alternativa për Gjermaninë.
Një zëdhënës i Merz nuk pranoi të jepte arsye për anulimin e saj, por vuri në dukje në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve se kjo nuk ishte për shkak të konflikteve të orarit, tha AFP, transmeton Klankosova.tv.
Trump, në një postim në platformën e tij Truth Social, përshëndeti "natën vërtet të madhe" për AfD-në dhe përdori shkurtimin MGGA, një referencë e dukshme për një version të adaptuar të sloganit të njohur të Trump-it, "bëjeni Gjermaninë përsëri të madhe".
"Uau! Partia Populiste në Gjermani sapo pati një natë vërtet të madhe. Më në fund u lodhën nga rregullat dhe rregulloret absolutisht të tmerrshme të Imigracionit që e kanë dëmtuar kaq keq Gjermaninë”.
AFP tha se zëdhënësi i Merz nuk iu përgjigj drejtpërdrejt komenteve të Trump dhe nuk pranoi të komentonte nëse ka një lidhje midis dy zhvillimeve, por vuri në dukje se kancelari shpesh kishte kundërshtuar "në terma të përgjithshëm" "ndërhyrjen ose komentimin e situatës politike të brendshme, veçanërisht në lidhje me zgjedhjet".