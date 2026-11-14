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Ndonëse deshën të ishin në stadium, fatkeqësisht bileta nuk arritën të siguronin.
Megjithatë, shumë të rijnë gjetën mënyra për të ndjekur ndeshjen e Kosovës ndaj Izraelit.
Por, ata dhe shumë tifozë të tjerë që të shtunën u mblodhën në stadiumin “Fadil Vokrri”, me shpresën për ta parë Kosovën duke triumfuar ndaj Izraelit, në fund u përballën me rezultatin që për ta ishte zhgënjyes, raporton Klan Kosova.
Madje, pati edhe nga ata që fajin për paraqitjen e Kosovës ia lanë formacionit, duke vlerësuar se përzgjedhja e pozicionimi i lojtarëve nuk ishte i duhur.
Por, para se të niste ndeshja, atmosfera te stadiumi ishte krejt tjetër.
Entuziazmi ishte i madh, ndërsa tifozët kishin ardhur me një qëllim të vetëm - ta përkrahnin Kosovën dhe ta shtynin drejt fitores.
Në hyrje të stadiumit, disa prisnin në radhë për t’iu nënshtruar kontrolleve të sigurisë, ndërsa të tjerë ndanin me njëri-tjetrin pritshmëritë dhe parashikimet për rezultatin e lojës.
Por, fishkëllima e fundit e gjyqtarit disi e ndryshoi atmosferën. Shpresat e fillimit u zëvendësuan me pak zhgënjim.
Pas largimit të tyre, në afërsi të stadiumit mbeti Policia e Kosovës, e cila gjatë gjithë ditës ishte e pranishme me numër të shtuar për të garantuar sigurinë.
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