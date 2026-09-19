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Vendimi i Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka shkaktuar reagime të shumta edhe në diasporën shqiptare.
Në emisionin “Weekend” në Klan Kosova është diskutuar për mënyrën se si diaspora e ka pritur vendimin, ndërsa një mërgimtare nga Australia, Saibja, ka rrëfyer mes lotësh historinë e dhimbshme të familjes së saj gjatë luftës, njofton Klankosova.tv.
Ajo tregoi se është nga Drenica dhe se familja e saj ka humbur 25 anëtarë.
“Jam e Drenicës. 25 i kam të vrarë, të masakruar”, ka rrëfyer ajo, duke kujtuar dhimbjen e familjes së saj.
Duke folur për vendimin e Hagës, Saibja e cilësoi situatën si një dhimbje të madhe për Kosovën.
“Katastrofë është bërë për Kosovën”, u shpreh ajo.
Me emocione të forta, ajo tha se vendimi i ka rikthyer edhe një herë dhimbjen e përjetuar gjatë luftës.
“Na kanë vrarë për së dyti”, tha Saibja.
Në fund, ajo shprehu dëshirën që ish-krerët e UÇK-së të rikthehen sa më shpejt në Kosovë.
“Ishalla vijnë ata luftëtarë në Kosovë dhe i shohim sa më shpejt”, u shpreh ajo, njofton Klankosova.tv.