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Milazimi, një shikues i emisionit Weekend të Klan Kosovës, është lajmëruar rrugës për në protestën në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që u dënuan në Hagë.
Ai tha se ndonëse banon në Belgjikë, ka marrë rrugën drejt qytetit gjerman, Dusseldorf, dhe se po merr pjesë në secilën protestë që po ka mundësi.
“Jam në makinë, jam rrugës. Sot kemi një protestë në Dusseldorf dhe unë jam pikërisht rrugës për në atje”, tha mërgimtari në emisionin Weekend në Klan Kosova.
“Aty shpresoj që do të jetë një protestë shumë e madhe. Unë edhe pse jetoj në Belgjikë po shkoj në Gjermani kudo që mbahen protesta dhe unë aty jam prezent”.
“Shpresoj që shumë bashkatdhetarë do të vijnë sot aty dhe ta ngrisim zërin dhe t'i mbrojmë luftëtarët tonë, ta mbrojmë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe t'i themi Gjermanisë, Evropës dhe mbarë botës se ne jemi gjithnjë dhe do të jemi gjithmonë në mbrojtje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”.