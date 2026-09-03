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Mërgimtarët kosovarë që jetojnë në Slloveni, kanë paralajmëruar organizimin e një aktiviteti paqësor dhe simbolik në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Përmes Facebook, është bërë thirrje për t'u bashkangjitur në protestën e cila thuhet se do të mbahet në Lubjanë me 13 shtator, nga ora 20:00.
"Do të mblidhemi për një protestë në heshtje, me respekt dhe dinjitet, për të shprehur solidaritetin tonë dhe kërkesën për drejtësi e proces të drejtë. Në fund të aktivitetit, të gjithë së bashku do t’i ndezim dritat në duart tona si simbol i shpresës, së vërtetës dhe lirisë që nuk shuhet".
Kujtojmë se 16 shtatori është dita vendimtare kur do të merret vendimi final nga Gjykata Speciale për ish-krerët e UÇK-së në Hagë.