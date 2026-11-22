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Në emisionin “Info Magazine” të Klan Kosovës është diskutuar për pjesëmarrjen e Kosovës dhe të vendeve të Ballkanit në samitin e Bashkimit Evropian, që mbahet më 25 nëntor.
I ftuari në emision, historiani Sylë Ukshini, ka shprehur kritikat e tij ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë se i njeh mënyrat se si vepron ky institucion dhe duke e akuzuar atë për ushtrim të trysnisë ndaj Gjykatës Speciale.
Ukshini ka kritikuar atë që e konsideron si qëndrim kontradiktor të BE-së në raport me Gjykatën Speciale, duke rikujtuar se dikur Bashkimi Evropian ushtronte presion te deputetët e Kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjit për themelimin e saj, ndërsa tani, sipas tij, po kërkon që Gjykata të mos merret me çështje të caktuara ligjore, transmeton Klankosova.tv.
“BE-ja tërë kohën bërtet ‘kapeni hajnin’. Hajni në këtë rast është Bashkimi Evropian, sepse Bashkimi Evropian po bën trysni mbi Gjykatën Speciale dhe tash thotë 'mos u merrni me ligjin'. Po, kur i interesonte Bashkimit Evropian që të merrte aprovimin për Gjykatën, ishte pikërisht ai që u bënte trysni deputetëve 'bëjeni ligjin’, ndërsa tash thotë 'mos u merrni me të'”, ka deklaruar Ukshini në Klan Kosova.
Ai ka ngritur gjithashtu pikëpyetje për qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas Ukshinit, BE-ja nuk ka qenë e interesuar që Kosova të bëhej pjesë e këtij institucioni, pasi një anëtarësim i tillë, sipas tij, do të mundësonte një formë kontrolli dhe kontestimi të vendimeve që ai i cilëson si arbitrare të Gjykatës Speciale.
Një tjetër çështje që Ukshini ka trajtuar është mënyra se si u publikua raporti i Dick Martyt, duke vlerësuar se ai kontribuoi në krijimin e një imazhi negativ për shqiptarët.
Duke iu referuar edhe një fjalie të shkrimtarit Ismail Kadare, Ukshini ka thënë se mënyra e publikimit të raportit ishte raciste dhe me prapavijë anti-shqiptare.
“Kadareja e ka një fjali shumë të mirë: mënyra se si u bë publike ishte raciste dhe anti-shqiptare. Ideja ka qenë që shqiptarët të portretizohen si të egër, si barbarë”, ka thënë Ukshini, transmeton Klankosova.tv.
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