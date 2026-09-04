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Real Madridi ka publikuar listën prej 25 lojtarësh për fazën e ligës së Champions League 2026/27, ndërsa në të nuk është përfshirë mbrojtësi francez, Ferland Mendy.
Mendy aktualisht është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi muskulor dhe në hierarkinë e Jose Mourinhos ka mbetur pas Marc Cucurellas dhe Alvaro Carrerasit.
Në listë është përfshirë edhe Sergio Martinez, 19-vjeçari i transferuar nga Racing Santander, transmeton Klankosova.tv.
Martinez mund të debutojë me Real Madridin sonte në ndeshjen e La Ligës ndaj Real Betisit.
Ndërkohë, “Los Blancos” do ta nisin aventurën në Champions League javën e ardhshme, kur do të përballen me Interin.