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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, mbajti sot konferencë për media duke folur më në fund për aktgjykimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, ishte e pranishme dhe rikapituloi pikët kryesore të konferencës në lidhje me këtë temë.
“Në konferencën e mbajtur nga ministrja e Drejtësisë, ajo e dha qëndrimin e saj edhe për dënimin në Hagë për katër ish-krerët e UÇK-së. Kjo ishte hera e parë kur ajo foli për këtë dënim pas më tepër se një javësh kur ai është dhënë”, tha Bellagoshi në Klan Kosova.
“Ajo tha se si ministri janë të angazhuar bashkë edhe me ekspertët në lidhje me këtë çështje dhe se po e bëjnë maksimumin e tyre për të shkuar dhe për t’u përballur me fazën e Apelit”.
“Por ajo qe e rezervuar për të thënë qëndrimin e saj nëse e cilëson këtë vendim si të drejtë apo të padrejtë dhe se kjo nuk i takon si ministre për ta bërë këtë – mund ta kishte bërë si mendim personal por duke qenë në pozitën e ministres së Drejtësisë nuk preferon që të merr njëfarë ane dhe të flasë për cilësimin që ajo mund të japë për dënimin që iu dha katër ish-krerëve të UÇK-së”.
Bellagoshi tregoi se Gërvalla njashtu adresoi edhe punën e fondeve, duke thënë se mbështetja financiare nuk ka qenë e as nuk do të jetë kurrë pengesë për mbrojtjen e katërshes.
“Po ashtu, e pyetëm edhe për çështjen e fondeve për mbrojtjen. Ajo tha se realisht nuk ka qenë kurrë ky problem i cili e ka minimizuar suksesin e tyre potencialisht duke lexuar një nga një shifrat të cilat i ka shpenzuar Ministria e Drejtësisë, qoftë në periudhën sa kjo e drejton, qoftë gjatë kohës së paraardhëses së saj, Albulena Haxhiut”.
“Ajo tha se çështja e fondeve nuk ka qenë pengesa që ka pasur mbrojtja dhe nuk do të jetë as në të ardhmen çështja që mund ta pengojë mbase një vendim tjetër”.
Ndërkaq, ajo foli edhe për kërkesat për dorëheqjen e saj nga një numër protestuesish.
“Ajo tha se tash kur së shpejti pritet që të dalë aktgjykimi i plotë do të turpërohen të gjithë ata që kanë bërtitur në këtë formë, duke e lënë të nënkuptohet dhe duke e mohuar çfarëdo lidhje që ajo mund të ketë apo bashkëpunim qoftë me Gjykatën Speciale qoftë në tërësi me Dhomat e Specializuara apo të ketë kontribuuar ajo në krejt këto vite”.