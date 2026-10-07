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63 minatorë të Trepçës janë ngujuar në horizontin e 11-të të Trepçës, pasi është djegur trafo kryesore e këtij horizonti.
Drejtori i prodhimit në Trepçë, Bujar Jashari tha për Klan Kosovën se po punohet në sanimin e defektit, derisa u shpreh se gjendja shëndetësore e minatorëve është e mirë.
“Janë duke punuar ekipet në sanimin e defektit. Gjendja shëndetësore e minatorëve është e mirë. Besojmë që shumë shpejt do ta rregullojmë problemin, do të rikthehet energjia dhe minatorët do të dalin”, deklaroi ai.
Lidhur me këtë, për Klankosova.tv ka folur edhe drejtoresha e Drejtorive për Siguri dhe Emergjenca në Mitrovicë, Fitore Mehmeti-Behmari, e cila poashtu tha se gjendja e tyre është e mirë.
“Zjarrfikësit janë duke tentuar të hyjnë brenda. Momentalisht, gjendja e tyre shëndetësore është e mirë, por shpresojmë të mos zgjasë shumë”, thuhet në konfirmim./Klankosova.tv