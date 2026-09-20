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Italia po përgatitet të ndalojë mbulimin e fytyrës në shkolla dhe të kufizojë numrin e nxënësve të huaj në çdo klasë, deklaroi të dielën kryeministrja Giorgia Meloni, teksa theksoi qëndrimet e saj të djathta në një aktivitet rinor të organizuar nga partia e saj.
Italia është ndër vendet europiane më të ekspozuara ndaj mbërritjes së migrantëve për shkak të pozicionit të saj në Mesdheun Qendror. Për këtë arsye, migracioni është një çështje e ndjeshme dhe një sfidë e rëndësishme për qeveritë e njëpasnjëshme, raporton A2cnn, transmeton Klankosova.tv.
Integrimi i migrantëve, veçanërisht i atyre nga vendet me shumicë myslimane, mbetet një çështje e debatueshme në politikën dhe shoqërinë italiane. Debatet mbi simbolet fetare, integrimin kulturor, rregullat e shtetësisë dhe politikat e emigracionit shpesh polarizojnë opinionin publik.
Një masë do t’i paraqitet së shpejti mbledhjes së Këshillit të Ministrave për të përcaktuar ligjërisht një numër maksimal të nxënësve të huaj për klasë. Ajo parashikon gjithashtu që prindërit e nxënësve të huaj që përballen me vështirësi serioze në integrimin në sistemin shkollor të mësojnë italishten, si dhe ndalon burkat dhe nikabet në shkolla”, tha Meloni gjatë takimit vjetor të forumit rinor të partisë së saj, Vëllezërit e Italisë.
Nëse në një klasë ka vetëm një fëmijë që nuk kupton italisht, ai fëmijë ka të ngjarë ta mësojë gjuhën dhe të integrohet shpejt me ndihmën e shokëve të klasës dhe mësuesve. Megjithatë, nëse numri i fëmijëve që nuk e kuptojnë gjuhën bëhet i madh, apo edhe shumicë, atëherë kjo nuk është më integrim, por neglizhencë”, shtoi ajo.
Meloni nuk specifikoi se cili do të ishte numri maksimal i nxënësve të huaj në një klasë.
Nxënësit që nuk janë shtetas italianë përbëjnë 11.6% të të gjithë nxënësve të regjistruar në shkollat italiane pra rreth 12 në çdo 100 nxënës, sipas Fondacionit ISMU, një institucion kërkimor.
Duhet të shkosh në shkollë me fytyrën të pambuluar dhe në Itali askush, në emër të një tradite reale apo të supozuar, nuk mund të vendosë që një vajzë e re duhet të fshihet”, tha Meloni.