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Qeveria e ekstremit të djathtë e Giorgia Melonit do të bëhet qeveria me mandatin më të gjatë në Italinë e pasluftës brenda tre ditësh, një rekord që hedh poshtë sfidat e mëdha përpara zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, raportoi sot Agence France-Presse.
Në një vend dikur sinonim i paqëndrueshmërisë politike, kryeministrja e parë femër do të ketë udhëhequr të njëjtën qeveri italiane për 1,413 ditë, një ditë më shumë sesa arriti Silvio Berlusconi gjatë katër mandateve të tij.
"Është sigurisht një burim krenarie", tha për AFP-në Marco Osnato, një përfaqësues i partisë së ekstremit të djathtë Vëllezërit e Italisë të Giorgie Melonit. "Kur bëhet fjalë për politikën e jashtme, Italia nuk ka pasur kurrë një rol kaq qendror, veçanërisht në Evropë", tha Osnato, qoftë për shtrëngimin e rregullave të imigracionit apo politikën e energjisë, me Romën që tani shihet si një lojtar i rëndësishëm në Bruksel.
Sipas analistëve, ky rekord duhet ta forcojë më tej imazhin e Kryeministrit përpara zgjedhjeve të vitit 2027. Italia ka pasur pothuajse 70 qeveri në 80 vitet e fundit. Partia Vëllezërit e Italisë është vazhdimisht në krye të sondazheve, por disa ngjarje të fundit e kanë komplikuar rrugën drejt rizgjedhjes, tha për AFP-në Lorenzo Pregliasco i institutit të sondazheve YouTrend.
Këtë vit, Meloni u dobësua nga një humbje në një referendum mbi reformën gjyqësore që u tregoi votuesve se "mund të ketë një shumicë alternative" ndaj koalicionit ultra-konservator në pushtet, tha Pregliasco. Dështimi ngriti gjithashtu pyetje në lidhje me performancën e qeverisë.
Reforma gjyqësore, së bashku me forcimin e kompetencave të kryeministrit dhe rritjen e autonomisë rajonale, ishte një nga tre angazhimet kryesore të koalicionit që qeveria deri më tani nuk ka arritur t’i përmbushë. Kritikët thonë se rezultatet kanë qenë gjithashtu shumë më poshtë pritjeve në fusha të tjera, dhe qeveria nuk ka arritur të trajtojë problemet strukturore që e mbajnë Italinë prapa.
"Ky stabilitet nuk është shfrytëzuar", tha për AFP-në Chiara Braga, presidente e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të opozitës së qendrës së majtë. "Kjo nuk ka çuar në ndonjë përmirësim të ndjeshëm në standardet e jetesës së popullsisë ose në konkurrueshmërinë e kompanive", shtoi Braga.
Ekonomia italiane pritet të rritet me një rritje modeste prej 0.6 përqind në vitin 2026, ndërsa pagat reale kanë qenë praktikisht të ndenjura që nga fillimi i viteve 1990. Në frontin politik, koalicioni i kryeministres Meloni rrezikon të humbasë një pjesë të elektoratit të saj ndaj Roberto Vannaccci, një ish-gjeneral i cili sulmon rregullisht emigrantët dhe komunitetin LGBTQ+.
Partia e tij e formuar së fundmi, e Ardhmja Kombëtare, po fiton rreth 7 përqind të votave në sondazhe dhe mund të luajë një rol të madh vitin e ardhshëm. Koalicioni qeverisës, i cili bashkon partinë e ekstremit të djathtë Liga e Matteo Salvinit dhe partinë konservatore Forza Italia, po përfiton nga konfliktet e brendshme brenda opozitës së krahut të majtë dhe abstenimi në rritje i votuesve, thonë analistët.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e vitit 2022 ishte rreth 64 përqind, një nivel historikisht i ulët, dhe në zgjedhjet evropiane të vitit 2024 ra nën 50 përqind. "Një pjesë e konsiderueshme e elektoratit është vërtet e zhgënjyer dhe e zemëruar", tha për AFP-në Giovanni Orsina, një shkencëtar politik në Universitetin Luiss në Romë.
Problemet kronike të Italisë i kanë bërë shumë njerëz të besojnë se askush nuk mund t'i zgjidhë ato, shtoi ai. Sondazhet tregojnë se kostoja e jetesës, gjendja në përkeqësim e sistemit të shëndetit publik, siguria dhe imigracioni janë ndër shqetësimet kryesore të italianëve.
Por ka edhe nga ata që janë më optimistë. "Njerëzit presin që gjërat të përmirësohen brenda natës", tha Annamaria, një pensioniste 67-vjeçare dhe mbështetëse e Melonit, e cila nuk donte të jepte mbiemrin e saj. "Duhet kohë, por situata po përmirësohet", shtoi ajo. /Klankosova.tv