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Italia po planifikon të ndalojë përdorimin e mbulesave që fshehin fytyrën, përfshirë burkat dhe nikabet, në të gjitha institucionet shkollore.
Kjo masë ka marrë mbështetjen e drejtpërdrejtë të kryeministres italiane, Giorgia Meloni, e cila ka theksuar se askush nuk duhet të detyrohet ta mbulojë fytyrën.
Kjo nismë është pjesë e një pakete më të gjerë reformash të qeverisë italiane për procesin e integrimit në sistemin arsimor.
Përveç ndalimit të mbulesave të plota të fytyrës, plani i ekzekutivit përfshin edhe kufizimin e numrit të nxënësve të huaj brenda një klase.
Sipas kryeministres Meloni, integrimi i mirëfilltë i nxënësve dhe familjeve të tyre duhet të bëhet përmes mësimit të gjuhës italiane, si dhe njohjes së thellë të kulturës dhe rendit ligjor të vendit.
Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 24, 2026
Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola.
Strumenti di buonsenso che non… pic.twitter.com/JEbie74wYy
Ajo ka vlerësuar se mbulimi i plotë i fytyrës bie ndesh me parimet themelore të lirisë individuale dhe hapjes kulturore brenda mjediseve arsimore.
Masa e propozuar specifikon se ndalimi nuk vlen për shaminë e zakonshme të kokës, por ekskluzivisht për mbulesat që pengojnë identifikimin e fytyrës.
Deklaratat e shefes së qeverisë u bënë gjatë një tubimi rinor të organizuar nga partia e saj, "Vëllezërit e Italisë" (Fratelli d'Italia), në një kohë kur politikat e migracionit dhe integrimi mbeten temat kryesore të debatit politik në Itali.