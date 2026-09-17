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Shqipe Mehmeti-Selimi, bashkëshortja e ish-kreut të UÇK-së, Rexhep Selimi, ka reaguar për herë të parë pas dënimit të tij me 13 vjet burgim nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Një ditë pas shpalljes së aktgjykimit, Mehmeti-Selimi ka reaguar përmes një fotografie të publikuar në Facebook.
Në fotografi shihen djali dhe vajza e saj, teksa së bashku mbajnë flamurin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Krahas fotografisë, ajo ka shkruar një mesazh të shkurtër:
“Nën hijen e këtij flamuri, gjithmonë krenarë, gjithmonë të fortë!”, shkroi ajo.
Rexhep Selimi u dënua me 13 vjet burgim nga trupi gjykues i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, në kuadër të aktgjykimit të shkallës së parë./Klankosova.tv