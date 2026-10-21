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I dërguari i presidentit amerikan, Steve Witkoff, është takuar me kreun e Kremlinit, Vladimir Putin, në Shën Petersburg të Rusisë. Mediat ruse dhe grupi i gazetarëve që mbulojnë Kremlinin po publikojnë deklaratat e para nga takimi, raporton media ukrainase UNN.
Sipas mediave shtetërore ruse, Witkoff u takua me Putinin më 21 tetor.
Takimi u mbajt në Pallatin Konstantinovsky në Shën Petersburg. Putini shoqërohej nga i dërguari i tij, Kirill Dmitriev, i cili më herët kishte shkuar ta priste Witkoffin në aeroport.
Sipas njërit prej përfaqësuesve të grupit të gazetarëve që mbulojnë Kremlinin, Witkoff deklaroi se “bisedimet në Oslo (me evropianët dhe Zelenskyn) ishin premtuese. Ka pasur përparim”. Sipas të dërguarit të Trumpit, thuhet se “është e mundur të arrihet një armëpushim”.
Sipas mediumit ASTRA, Witkoff deklaroi se “bisedimet në Oslo me përfaqësuesit e Ukrainës dhe Evropës ishin konstruktive. Ekziston një ‘bazë për t’i dhënë fund luftës’”. Witkoff thuhet se shpreson në rifillimin e bisedimeve trepalëshe mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara.
Witkoff raportohet se ka sjellë dokumente të reja që përmbajnë propozime për zgjidhjen e konfliktit. ASTRA sqaron se Witkoff ka sjellë “dokumente për Putinin, që përshkruajnë qasjet e ShBA-së për zgjidhjen e luftës në Ukrainë”.
Sipas grupit të gazetarëve që mbulojnë Kremlinin, i dërguari amerikan dhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, do t’u bashkohen bisedimeve më vonë përmes telefonit.
Sipas ASTRA-s, Witkoff e ka falënderuar gjithashtu Putinin, në emër të presidentit amerikan, Donald Trump, për “marrëveshjen për naftën dizel”. Ai thuhet se ka deklaruar gjithashtu se “Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë perspektiva për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike pas përfundimit të luftës në Ukrainë”.
Gjatë takimit me Witkoffin në Shën Petersburg, Putini thuhet se ka njoftuar lirimin e shtetasit amerikan Stephen Hubbard, raportojnë mediat ruse. I dërguari i posaçëm i Trumpit e ka falënderuar për këtë.
Sipas mediave të Kremlinit, të cilat citojnë fjalët e Putinit, Hubbard tashmë ndodhet në aeroportin Pulkovo.
Më herët, Donald Trump konfirmoi se Uashingtoni po negocionte me Moskën për lirimin e mësuesit amerikan Stephen Hubbard, të cilin Forcat e Armatosura Ruse e kishin kapur në qytetin ukrainas të Iziumit në prill të vitit 2022.
Sipas mediave ruse, Putini tha se gjatë bisedës së fundit mes tyre, Trump kishte këmbëngulur në nevojën për t’i dhënë fund luftës ruso-ukrainase, për të shmangur humbjet e jetëve.
Gjatë takimit me të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan, Steve Witkoff, në Shën Petersburg, Putini e falënderoi gjithashtu Donald Trumpin për vëmendjen që po i kushton zgjidhjes së luftës së Federatës Ruse kundër Ukrainës dhe pyeti për rezultatet e takimit në Norvegji.
Deklaratat e tjera të Putinit, sipas mediave ruse, përfshinin këto:
- Rusia është e interesuar për rikthimin e bashkëpunimit ekonomik me Shtetet e Bashkuara, tha Putini.
- Rusia është e gatshme të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me Iranin.
- Federata Ruse mund të furnizojë tregun amerikan me sasi të mëdha plehrash kimike. /Klankosova.tv