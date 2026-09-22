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Sot nxënësit e Malishevës kanë protestuar në kundërshtim të vendimit të Hagës për ish-katërshen e UÇK-së.
Pas protestës ka reaguar edhe i pari i kësaj komune Ekrem Kastrati.
Ai u shpreh krenar me këtë iniciativë të nxënësve,
Kastrati tha se dashuria për lirinë jetojnë fuqishëm te brezat e rinj.
"Sot, nxënësit tanë në Malishevë, marshuan për çlirimtarët, me zemër e krenari, duke dëshmuar se dashuria për lirinë dhe respekti për ata që e sollën atë, jetojnë fuqishëm te brezat e rinj", ka shkruar Kastrati.