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Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur kritikat e tij të ashpra ndaj Volodymyr Zelenskyt, duke thënë se me liderin ukrainas është "më e vështirë të merresh vesh sesa me [Presidentin rus Vladimir] Putin".
Duke folur për mediat amerikane të enjten në mbrëmje, Trump e quajti gjithashtu "turp" valën e re të sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës.
Zelensky, i cili ndodhet në Bruksel për një samit me liderët e BE-së, i kishte pezulluar sulmet për tri ditë me kërkesë të Trumpit për një armëpushim që do të përfshinte objektivat energjetike; megjithatë, të enjten ai deklaroi se sulmet do të rifillonin, pasi Moska nuk i kishte ndaluar kurrë veprimet e saj, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, gjatë natës vazhduan sulmet vdekjeprurëse ndaj Ukrainës. Sipas guvernatorit rajonal, disa persona humbën jetën si pasojë e një sulmi me dron rus në qytetin verilindor të Kharkivit.
Të paktën 19 persona mbetën të plagosur, shkroi Oleg Synegubov në Telegram.
Zelensky nuk ka bërë asnjë koment lidhur me kritikat më të fundit të Trumpit. Ai mbërriti në samitin në Bruksel i shoqëruar nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa.
"Sigurisht që ne e mbështetëm propozimin e Presidentit Trump për një armëpushim në sektorin energjetik, por pamë se Rusia nuk e respektoi atë, as për një minutë të vetme," u tha gazetarëve Von der Leyen. "Rusia e përshkallëzoi situatën, ndaj ne duhet t'i shtojmë sanksionet ndaj saj... Nuk do të heqim asnjë sanksion për sa kohë që Rusia nuk e ndalon luftën."
Moska deklaroi se nuk kishte rënë kurrë dakord për armëpushimin në sektorin energjetik, të cilin Trump e njoftoi papritur javën e kaluar.