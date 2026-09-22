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Me thirrjet “UÇK, UÇK”, ka nisur protesta e nxënësve në Malishevë.
Nxënësit e Gjimnazit “Hamdi Berisha”, Qendrës së Kompetencës “Kujtim Krasniqi” dhe Gjimnazit “Lasgush Pogradeci” në Kijevë janë mbledhur për të shprehur mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së.
Protesta zhvillohet në kundërshtim me verdiktin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj katërshes së UÇK-së, njofton Klankosova.tv.
Më 16 shtator, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi u dënuan nga Haga me 81 vjet burgim.