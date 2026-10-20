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Numri i hapave që bëjmë çdo ditë jo vetëm që zbulon se sa aktivë jemi, por gjithashtu mund të ofrojë një pasqyrë të vëmendjes dhe aftësisë sonë për të marrë vendime, sipas ScienceAlert.
Për të hetuar lidhjen midis lëvizjes së përditshme dhe funksionit kognitiv, shkencëtarët analizuan të dhënat e aktivitetit dhe rezultatet e testeve kognitive për 3,093 të rritur mbi 14 vjeç. Hulumtimi përfshinte gjithashtu matje të presionit të gjakut, dhe rezultatet u botuan në revistën shkencore Scientific Reports.
"Individët në grupet më aktive shënuan rezultate më të mira në teste në disa fusha kognitive," tha psikiatri Olaoluwa Okusaga i Shkollës së Mjekësisë Baylor.
Ekipi përdori të dhëna nga pajisjet Fitbit dhe matje të presionit të gjakut të mbledhura si pjesë e programit kërkimor "Të gjithë ne" të Institutit Kombëtar të Shëndetit. Pjesëmarrësit varionin në moshë nga 18 deri në 93 vjeç, dhe mosha mesatare ishte rreth 58 vjeç, transmeton Klankosova.tv.
Ndryshe nga shumë studime të mëparshme që mbështeteshin në aktivitetin fizik të vetë-raportuar, i cili shpesh mund të çojë në të dhëna të pasakta, pajisjet e veshshme u lejuan studiuesve të matin në mënyrë më objektive lëvizjen e përditshme.
Metodologjia dhe Rezultatet
Të dhënat u mblodhën gjatë një periudhe 14-vjeçare, nga viti 2009 deri në vitin 2023. Studiuesit vlerësuan modelet e aktivitetit të secilit individ bazuar në matjet e disponueshme, sepse jo të gjithë pjesëmarrësit kishin të dhëna për të gjithë periudhën, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Pjesëmarrësit përfunduan një raund testesh njohëse duke filluar në shtator 2023. Katër detyra vlerësuan vëmendjen e qëndrueshme, aftësinë për të injoruar informacionin shpërqendrues, tendencën për të zgjedhur midis shpërblimeve të menjëhershme dhe të vonuara dhe aftësinë për të njohur emocionet në fytyra, transmeton Klankosova.tv.
Bazuar në të dhënat e lëvizjes, pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe me një numër mesatar ditor hapash prej 5,108, 8,875 dhe 14,161. Krahasuar me grupin më pak aktiv, të dy grupet më aktive performuan më mirë në detyrat që matnin vëmendjen, kontrollin e shpërqendrimit dhe përzgjedhjen e shpërblimeve.
Për shembull, pas kontrollit për moshën, arsimin, të ardhurat, statusin martesor dhe vendlindjen, rezultatet në një test të vëmendjes së qëndrueshme ishin rreth 1.76 pikë më të larta në grupin mesatarisht aktiv dhe 2.17 pikë më të larta në grupin më aktiv krahasuar me grupin më pak aktiv. Megjithatë, këto ndryshime njohëse ishin të vogla.
Gjetjet mbështeten në hulumtimet ekzistuese mbi lidhjen midis hapave të përditshëm dhe shëndetit, dhe tani e zgjerojnë lidhjen me aftësitë që mund të aplikohen në jetën e përditshme. "Këto përfshijnë, për shembull, të qëndruarit të përqendruar në punë, shmangien e vendimeve impulsive dhe t'i përmbahen qëllimeve afatgjata, siç është kursimi i parave ose ngrënia e një plani ushqimor," shpjegoi Okusaga.
Kufizimet e studimit
Lidhja me presionin e gjakut ishte më e dobët. Presioni më i lartë sistolik (numri më i lartë) shoqërohej me performancë pak më të keqe në detyrën e zgjedhjes së shpërblimit. Pas përshtatjes për faktorë të tjerë, presioni diastolik (numri më i ulët) nuk tregoi lidhje të rëndësishme me asnjë nga katër testet.
Analiza shtesë tregoi se presioni më i ulët sistolik i gjakut mund të shpjegonte statistikisht rreth 5% të lidhjes midis numrit të hapave dhe rezultateve të testit të zgjedhjes së shpërblimit. Ky vlerësim nuk vërteton se ulja e presionit të gjakut përmirëson drejtpërdrejt funksionin njohës.
Studiuesit hipotetizojnë se mekanizma të tillë si përmirësimi i metabolizmit të glukozës, ulja e inflamacionit dhe aftësia e trurit për t'u përshtatur mund të shpjegojnë lidhjen midis aktivitetit fizik dhe njohjes. Këto mekanizma nuk u testuan drejtpërdrejt në këtë studim.
Nuk kishte dallime të rëndësishme midis grupeve në njohjen e emocioneve të fytyrës, dhe ndryshimet në nivelet e aktivitetit me kalimin e kohës nuk ishin të lidhura ndjeshëm me rezultatet njohëse. Studimi gjithashtu nuk identifikoi një numër specifik hapash ditor që do të shërbente si një objektiv për përmirësimin e vëmendjes.
"Studimi ynë është vëzhgues dhe nuk ishte hartuar për të përcaktuar numrin optimal të hapave ditorë për shëndetin njohës," tha Okusaga.
Meqenëse aftësitë njohëse u matën vetëm një herë, studiuesit nuk mundën të përcaktonin nëse ato u përmirësuan apo u përkeqësuan me kalimin e kohës