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Nurije Sylaj, ish-vjehrra e Arlinda Zekajt, ka dalë nga objekti i gjykatës me pranga në duar, duke tentuar ta mbulonte fytyrën nga kamerat.
Ajo është pyetur nga gazetarët nëse ndihet fajtore për vrasjen e Arlindës, të cilën e kreu djali i saj, Albert Sylaj.
“Nuk ndihem fajtore, dihet kush e ka kry”, është përgjigjur Nurije Sylaj, transmeton Klankosova.tv.
Ish-vjehrra e Arlindës dyshohet nga Prokuroria se ka ndihmuar në përgatitjen dhe lehtësimin e vrasjes, duke fotografuar dhe incizuar vazhdimisht viktimën, si dhe duke përcjellë lëvizjet e saj.
Po ashtu, sipas dyshimeve të Prokurorisë, ajo ishte e pranishme në shtëpi gjatë kohës kur Arlinda po sulmohej me sëpatë, por nuk kishte ndërhyrë për ta ndaluar sulmin.
Ndaj saj, prokuroria ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit.
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