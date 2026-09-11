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Asamblistët e Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Prishtinës kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës së Prishtinës të lokacionit "Tulltorja".
Gjatë fjalës së kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, asamblistët e LVV-së zgjatën 'prangat' dhe krijuan zhurmë përmes goditjes së tavolinës me duar, raporton Klankosova.tv.
Rama pas kësaj tha se dhënia në shfrytëzim e kësaj prone i sjell kryeqytetit 1 milionë euro në vit.
Përndryshe, Kuvendi Komunal i Prishtinës sot po mban seancë ku do të shqyrtohen një sërë pikash të rendit të ditës, ndër të cilat edhe thelemimi i Ndërmarrjes Publike Lokale "Pastrimi Prishtina" SH.A. /Klankosova.tv