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Situata mes Arlindës dhe një pjese të banorëve ka krijuar zhurmë të madhe në shtëpi, në Prime-in e dytë të Big Brother VIP Kosova 5.
Megjithatë, Anjeza tha se nuk ka pasur qëllim ta bullizojë askënd, dhe se kur dikush e kritikon dikë duhet të jetë vet i pastër.
“Me ia drejtu gishtin dikujt duhesh me qenë i paqtë deri te Zoti”, ka thënë Anjeza.
Por, ajo i ka kërkuar falje bashkëbanores, Arlindës.
“Megjithatë, unë të kërkoj falje nese mendon se të kam bullizuar”, përfundoi Anjeza. /Klankosova.tv