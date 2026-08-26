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Të gjithë ish-presidentët amerikanë që janë ende gjallë kanë reaguar për të nderuar trashëgiminë, bamirësinë dhe kontributin e Dolly Parton në kulturën amerikane.
Bill Clinton e përshkroi Parton si një këngëtare dhe autore “të rrallë”, e cila “tregoi historitë e amerikanëve të zakonshëm me ndershmëri, përulësi dhe zemër”. Ai tha se së bashku me ish-zonjën e parë dhe ish-sekretaren amerikane të Shtetit, Hillary Clinton, kishin qenë fansa të saj që prej vitit 1974. Clinton vlerësoi gjithashtu punën e saj në promovimin e leximit, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
George W. Bush tha se ai dhe bashkëshortja e tij, Laura, “e donin muzikën dhe stilin e saj”, duke shtuar: “Ajo ishte një artiste e madhe dhe një person edhe më i madh. Ne e respektonim punën e saj për promovimin e leximit, përmirësimin e shëndetit dhe forcimin e komuniteteve.”
Barack Obama shkroi se “është e vështirë të imagjinosh shumë njerëz që të kenë pasur një ndikim më të madh se Dolly Parton”, ndërsa renditi disa prej nismave të saj bamirëse dhe arritjeve.
Joe Biden e cilësoi Parton si “një avokuese të palodhur për gratë dhe barazinë”. Ai shtoi se, “ndoshta më e rëndësishmja”, Dolly “i trajtonte të gjithë me mirësi dhe respekt”.
Edhe presidenti aktual i ShBA-së, Donald Trump, shprehu ngushëllimet dhe nderimin e tij për Parton. Ai njoftoi se flamujt amerikanë do të ulen në gjysmështizë për një javë në nder të saj, një veprim jashtëzakonisht i rrallë, sipas korrespondentit të BBC-së në Amerikën e Veriut, Anthony Zurcher, transmeton Klankosova.tv.