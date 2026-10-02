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Edhe mediat ndërkombëtare raportuan për protestën e djeshme në Prishtinë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në mesin e tyre ishte edhe agjencia amerikane e lajmeve Associated Press (AP).
"Mijëra protestues u mblodhën në Kosovë të enjten, në protestën më të madhe mbarëkombëtare".
AP thekson se aktgjykimi i Speciales ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka nxitur protesta të përditshme në Kosovë, ndërsa autoritetet dhe një pjesë e madhe e shoqërisë kosovare i kanë kundërshtuar vendimet e gjykatës.
Agjencia amerikane raporton më tutje se në Kosovë vendimet janë kritikuar si të padrejta, duke theksuar se UÇK-ja - të cilën Thaçi e kishte udhëhequr para se të angazhohej në politikë – luftoi kundër shtypjes serbe.
“Si qytetarët, ashtu edhe politikanët, druhen se vendimi i gjykatës do të njollosë luftën e Kosovës për pavarësi”, thuhet në raportimin e Associated Press.