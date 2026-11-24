Lajmet e fundit
Jensen Huang është pritur me brohoritje dhe duartrokitje nga punonjësit e Nvidia-s, teksa është rikthyer në selinë e kompanisë në Kaliforni, pasi ishte riemëruar në krye të gjigantit të teknologjisë.
Gjatë hyrjes në zyrë, punonjësit e pritën duke thirrur emrin e tij: “Jensen! Jensen! Jensen!”, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Huang iu drejtua kolegëve me një fjalim të shkurtër, gjatë të cilit kërkoi falje për situatën e krijuar dhe pranoi se kishte bërë gabime të rënda.
“Ju kërkoj falje që ju kam vënë nëpër gjithë këtë situatë. Kam bërë disa gabime shumë të tmerrshme”, u shpreh ai.
Ai gjithashtu falënderoi punonjësit për mundësinë e dytë që po i jepnin.
“Faleminderit të gjithëve për mundësinë e dytë. Do të jem një CEO më i mirë herën e dytë”, deklaroi Huang.
Në një moment, ai bëri edhe shaka me punonjësit, duke thënë se nuk kishte kompjuter dhe se departamenti i teknologjisë informative do t'i siguronte një të ri.