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Kledja nuk ka mundur t’i mbajë lotët teksa ka folur për sjelljen e Nichit ndaj saj.
Në një bisedë me Norën, Kledja u shpreh se ndihet e shqetësuar nga fakti që Nichi i qëndron vazhdimisht pranë dhe e ndjek nga pas, pavarësisht se ajo nuk ndihet rehat me këtë situatë.
“S’ndihem mirë, më bezdis fakti që e kam gjithmonë pas, kaq… Nuk ndihem okej, s’kam çfarë të bëj, të rri këtu, të dal jashtë…”, i tha ajo Norës mes lotësh.
Më tej, Kledja theksoi se nuk e konsideron normale që dikush të vazhdojë të qëndrojë pranë një personi, edhe pasi ai i ka kërkuar të mbajë distancë.
“Nuk është normale kur një person të thotë mos më rri kaq afër, ti të vazhdosh ta bësh”, u shpreh Kledja.
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