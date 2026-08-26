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Kanë mbetur vetëm pak ditë deri në mbylljen e regjistrimeve për edicionin e pestë të High Scardus Ultra, që do të zhvillohet më 5 shtator 2026 në Malet e Sharrit, duke lidhur Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut përmes vrapimit malor, natyrës dhe aventurës.
Deri tani, më shumë se 180 vrapues nga mbi 15 shtete janë regjistruar për edicionin e sivjetmë, duke e bërë High Scardus Ultra një nga ngjarjet më të rëndësishme të trail running në rajon.
“High Scardus Ultra tashmë është më shumë se një garë. Është një pikë takimi për komunitetin e trail running, outdoor-it dhe të gjithë atyre që e duan malin. Këtë vit kemi mbi 180 vrapues nga më shumë se 15 shtete,” tha Uta Ibrahimi, organizatore e High Scardus Ultra.
High Scardus Ultra ofron katër gara të ndryshme, të përshtatura për nivele të ndryshme të përvojës dhe përgatitjes: Bear Trail – 10K, në Prizren; Jelak Trail – 20K, në zonën e Popova Shapkës; Oshlak Skyrace – 35K, në Prizren; Scardus Ultra – 58K, gara ndërkufitare që nis në Popova Shapkë, Tetovë, dhe përfundon në Marash, Prizren. Të gjitha garat sjellin një kombinim të sfidës sportive, peizazheve malore dhe përvojës së veçantë që ofrojnë Malet e Sharrit.
Regjistrimet mbyllen më 29 gusht
Mbi 180 vrapues. Më shumë se 15 shtete. 4 gara. 1 Sharr. Për ata që ende nuk janë regjistruar, 29 gushti është afati i fundit. Regjistrimet: www.highscardusultra.com
High Scardus Ultra është një garë ndërkombëtare e vrapimit malor që zhvillohet në Malet e Sharrit dhe lidh Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut përmes sportit, natyrës dhe aventurës. Gara organizohet nga Butterfly Outdoor Adventure (BOA) dhe Sharr Outdoors dhe këtë vit shënon edicionin e pestë.