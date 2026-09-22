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Më 26 shtator, në Dusseldorf të Gjermanisë, është paralajmëruar një protestë në mbështetje të ish-krerëve Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta pritet të nisë në orën 19:00, ndërsa organizatorët synojnë që përmes këtij tubimi të shprehin mbështetjen e tyre për UÇK-në dhe të përcjellin mesazhe solidariteti për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, transmeton Klankosova.tv.
Qytetarët si në Kosovë, ashtu edhe në diasporë, përmes protestave të vazhdueshme kanë ngritur zërin ndaj dënimit të çlirimtarëve.