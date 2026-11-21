Lajmet e fundit
Napoli ka regjistruar një fitore të rëndësishme në shtëpi, duke e mposhtur Torinon me rezultat 1:0 në stadiumin “Diego Armando Maradona”.
Vendimtar për skuadrën napolitane ishte sërish skocezi Scott McTominay, i cili realizoi golin e vetëm të ndeshjes me një goditje të bukur nga distanca.
Pavarësisht triumfit, kjo ishte vetëm fitorja e pestë e Napolit në këtë edicion të Serie A, me skuadrën që renditet në pozitën e tetë në tabelë.
Në anën tjetër, Torino pësoi humbjen e gjashtë sezonale.
Në xhiron e ardhshme, Napoli udhëton te Sassuolo, ndërsa Torino do të përballet në shtëpi me liderin Lazio.