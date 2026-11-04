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Weston McKennie nuk do të jetë në dispozicion të Juventusit për ndeshjen ndaj AZ Alkmaar në Ligën e Evropës, pasi nuk është përfshirë në listën e të ftuarve nga trajneri Luciano Spalletti.
Mesfushori amerikan ka pësuar një lodhje muskulore gjatë ndeshjes së fundit të kampionatit ndaj Napolit, ku u zëvendësua në pushimin mes pjesëve. Ekzaminimet mjekësore kanë përjashtuar një lëndim serioz, por stafi teknik ka vendosur të mos rrezikojë me të.
Sipas mediave italiane, McKennie pritet të pushojë për disa ditë, me synimin që të jetë i gatshëm për ndeshjen e ardhshme të Serie A ndaj Fiorentinës.
Në vend të tij, Spalletti ka përfshirë në listë Jeff Ekhatorin, i cili merr ftesën e parë për një ndeshje evropiane me ekipin e parë të Juventusit.