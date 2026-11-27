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MC Beka ka kritikuar ashpër afërsinë e krijuar mes Bejtës dhe Kledjes në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova 5”, duke thënë se një sjellje e tillë nuk është as e drejtë dhe as njerëzore, duke pasur parasysh se të dy kanë persona të tjerë jashtë shtëpisë.
I ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ish-banori i këtij formati ka thënë se është e rëndë që ata po e vazhdojnë këtë lojë brenda shtëpisë, sipas tij, për ta bërë më interesante garën.
“E rëndë shumë, me Kanun s’e kemi kështu. Tu e ditë që e ki dikë jashtë, mos të lutem, se nuk është fer, nuk është njerëzore. Krejt mundet me ndodhë, por nëse don me vazhdu edhe pak për disa javë, je tu e bërë senin ma të ultë në botë. Nuk shkelet ajo që e ke thënë: ‘E kom femrën ma të bukur në botë në shpi’. Po bjen në kontradiktë me veten".
"Ajo vajza, tu e ditë që e ka dikë, për çka me fitu poena përmes kësaj pune? Aq më keq nëse bëhet për lojë. Po e sheh që po humb vetëm për me e bërë lojën interesante, ama është e ulët njerëzisht”, ka deklaruar MC Beka.
Ai ka folur edhe për raportin mes Nichit dhe Antonetës, si dhe për treshen e krijuar me Akilin, duke thënë se, sipas tij, të gjithë janë duke luajtur lojën e tyre brenda shtëpisë.
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