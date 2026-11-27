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MC Beka, ish-banor i Big Brother Vip Kosova, ka analizuar lojën e banorëve të shtëpisë së edicionit aktual, të 5-tit me radhë, duke veçuar Nichin i cili, sipas tij, ka një veçori që e dallon nga të tjerët.
I ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ai ka thënë sinqeriteti e ndihmon Nichin dhe ai nuk ka dalë jashtë vetes.
“Nichi e ka një gjë më shumë se këta, Nichi e ka sinqeritetin. Po shihet që po e ndihmon sinqeriteti. Po të tregoj që formatet e mëdha dhe fama dinë të të nxjerrin prej vetes. Ky nuk ka ndryshuar. I kam analizuar, se të gjithë janë të rinj dhe nuk kam çka të humb. Kjo ka me qenë përvoja më e mirë për të gjithë ata që janë aty”, ka thënë MC Beka.
Ai ka folur edhe për mënyrën se si disa banorë shprehen brenda shtëpisë, duke përmendur rastin e Bejtës, i cili jeton në Gjermani.
“Kur nuk di si të shprehesh, për shembull Bejta jeton në Gjermani, kur nuk di si të shprehesh, qohet të mund Liki”, ka deklaruar ai.
Për analizën e plotë: