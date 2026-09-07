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Një 68-vjeçar nga Kosova është mbytur pasditen e së hënës në plazhin e Velipojës.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:15, në zonën e “Plazhit të Vogël”.
Siç shkruan Euronewsal, viktima, shtetasi kosovar me inicialet S. B., 68 vjeç, dyshohet se ka pësuar arrest kardiak teksa po lahej në det, transmeton Klankosova.tv.
Pavarësisht ndërhyrjes, 68-vjeçari ka humbur jetën si pasojë e mbytjes.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet përkatëse, ndërsa grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.