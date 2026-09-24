Lajmet e fundit
90+3'
Përfundon ndeshja, Kosova fiton 1-0 me golin e Vedat Muriqit në "Fadil Vokrri" ndaj Irlandës.
83'
Muriq shënon gol ndaj Irlandës.
73'
Milot Rashica dhe Ermal Krasniqi hyjnë në lojë, largohet Zhegrova dhe Zabërgja
66'
Zabergja depërton në zonën e Irlandës, Edon Zhegrova nuk arrin ta godas topin në mënyrën më të mirë të mundshme.
56'
Depërtim fantastik nga Zhegrova, topi shkon te Baton Zabërgja i cili me një goditje nga jashtë zonës ishte afër për të shënuar.
46'
Ka filluar pjesa e dytë në "Fadil Vokrri" në Prishtinë mes Kosovës dhe Irlandës.
45'
Pjesa e parë midis Kosovës dhe Irlandës është mbyllur baras 0-0. Dardanët dominuan dhe patën raste të qind për qindta, por nuk gjetën dot golin.
43'
Shtatë goditje nga Kosova, por Dardanët nuk po e gjejnë dot golin. Dominim nga vendësit por ende pa fryt.
29'
Vedat Muriqi me rast ideal. Por mbrojtësi irlandez e heq topin nga vija fatale.
23'
Chiedozie Ogbene rrezikon Kosovën por edhe ky e dërgon topin lartë.
22'
Sërish rast Vedat Muriqi. Arrin të godasë por e dërgon topin jashtë kornizave të portës.
9'
Vedat Muriqi rrezikon i pari. Godet me kokë, por topi në duart e portierit kundërshtar.
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Ndeshja midis Kosovës dhe Irlandës në kuadër të Ligës së Kombeve ka filluar.
Kosova e nis në shtëpi kampanjën në Ligën e Kombeve, kategorinë B.
Ky takim po emetohet direkt në televizionin më të madh në vend, Klan Kosova.
Formacioni zyrtar i Kosovës: Muric, I.Krasniqi, Dellova, Hajdari; Vojvoda, Avdullahu, Hoxha, Gallapeni, Zhegrova, Zabërgja, Muriqi.