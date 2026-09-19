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Roma dhe Interi dhurojnë spektakël në Olimpico, në derbin mes dy skuadrave që kishin nisur sezonin pa humbje.
Roma bëri një pjesë të parë perfekte dhe shënoi dy gola përmes Manu Kone, duke shkuar në pushim me avantazh të dyfishtë.
Por Interi reagoi fuqishëm, Lautaro Martenez ishte protagonisti kryesor, duke shënuar dy gola dhe duke rikthyer zikaltërit në lojë, transmeton Klankosova.tv.
Në pjesën e dytë, Interi pati edhe më shumë raste të rrezikshme, me mbi 10 mundësi për të shënuar, por Roma arriti ta mbajë barazimin.