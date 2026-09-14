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Gjykatësi i vetëm i Dhomave të Specializuara të Kosovës, Christopher Gosnell, ka shpallur të mbyllur procesin gjyqësor në rastin për tentim-pengim të drejtësisë ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilajt dhe Hajredin Kuçit.
Siç raporton nga Haga gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, vendimi është marrë sot, pas përfundimit të fjalëve përfundimtare, replikave dhe kundër-replikave nga Zyra e Prokurorit të Specializuar dhe ekipet mbrojtëse.
Sipas Mujkut, fjalimi i fundit i Hashim Thaçit i regjistruar në transkriptet e Gjykatës Speciale mbetet ai i 18 shkurtit, kur ai dha fjalët përfundimtare në rastin kryesor ndaj tij, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Aktgjykimi në këtë rast pritet të shpallet pas dy ditësh, më 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00 në Hagë.
Prokuroria pretendon ndikim te dëshmitarët
Rasti për tentim-pengim të drejtësisë ka nisur zyrtarisht në dhjetor të vitit 2024. Prokuroria pretendon se Hashim Thaçi ka tentuar të ndikojë te dëshmitarët e rastit kryesor përmes vizitorëve të tij.
Sipas Mujkut, Prokuroria e Specializuar e kishte përgjuar Thaçin, ndërsa më pas kishte ngritur aktakuzën duke u bazuar në komunikimet dhe vizitat e zhvilluara gjatë kësaj periudhe.
Megjithatë, gjatë seancës së sotme është rikujtuar se disa prej dëshmitarëve kryesorë, për të cilët prokuroria pretendon se Thaçi është përpjekur të ndikojë, nuk kanë pranuar se kanë diskutuar për dëshmitë e tyre me persona të tjerë, transmeton Klankosova.tv.
Njëri prej tyre është Rrustem Mustafa, i cili ishte intervistuar nga Prokuroria e Specializuar më 18 nëntor 2023, pasi kishte përfunduar dëshminë e tij në gjykatë.
Sipas raportimit të Mujkut, Mustafa kishte deklaruar se atë që kishte pasur për të thënë e kishte thënë në gjykatore dhe se nuk kishte diskutuar për dëshminë e tij me Fadil Fazliun, djalin e tij Fahriun apo persona të tjerë.
Interesim i shtuar nga diplomatët
Në galerinë e publikut, sipas gazetares së Klan Kosovës, ka pasur edhe zyrtarë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në pjesën e dytë të seancës ka qenë i pranishëm edhe ambasadori i Kosovës në Holandë, Dren Doli.
Mujku raportoi gjithashtu se gjatë fundjavës në hyrje të Ambasadës së Kosovës në Hagë është vendosur edhe emblema e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, mbi të cilën valëvitet flamuri i Republikës së Kosovës.
Pas përfundimit të fjalëve përfundimtare dhe mbylljes së procesit, tashmë mbetet në duart e gjykatësit Christopher Gosnell marrja e vendimit për rastin./Klankosova.tv