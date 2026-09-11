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Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan sërish në konstituimin e legjislaturës së 11-të, përkatësisht në zgjedhjen e nënkryetarëve të parlamentit.
Gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani tha se në sallën e Kuvendit ishin deputetë nga LDK dhe LVV si dhe deputetë nga komunitetet serbe dhe jo-serbe, transmeton klankosova.tv.
Tërshani tha se deputetët e PDK-së dhe Aleancës nuk janë në ambientet e Kuvendit.
PDK mungoi në sallë pas refuzimit të kaluar të LVV-së për të votuar kandidaten e tyre për nënkryetare, Vlora Çitaku, kurse Aleanca bëri të ditur më parë qëndrimin e saj se nuk do të merr pjesë në tentimet për konstituim të Kuvendit.