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Në Francë rreth 400 shkolla pritet të mbeten të mbyllura të premten pasi protestat e studentëve që filluan për shkak të ankesave në lidhje me arsimin u përshkallëzuan në dhunë në disa vende.
“Ka pak më shumë se 400 shkolla dhe institucione të tjera arsimore që unë di që do të mbyllen”, tha Edouard Geffray, Ministri Francez i Arsimit, në një intervistë.
Sipas raportimit të Reuters duke iu referuar një burimi të afërt me kryeministrin Sebastien Lecornu, agjencitë e inteligjencës i thanë një takimi krize të enjten se lëvizja protestuese ishte iniciuar nga politikanë të së majtës ekstreme, përfshirë anëtarë të La France Insoumise (LFI).
Louis Boyard, Ligjvënësi i LFI-së, e mohoi pretendimin në komentet për transmetuesit francezë.
Protestat kundër mungesës së mësuesve dhe ndërtesave të rrënuara shkollore shpërthyen në rajonin e Parisit muajin e kaluar, por janë bërë gjithnjë e më të dhunshme ndërsa u përhapën në të gjithë vendin, me dhjetëra të plagosur dhe policinë që kreu qindra arrestime.
Sipas raportimit të Reuters, studentët protestues ndezën zjarre në të paktën dy shkolla të mesme të enjten, ndërsa mësuesit u spërkatën pa dashje me benzinë në një të tretë në qytetin jugor të Marsejës, thanë zyrtarët. Të paktën një makinë u dogj në Strasburg në lindje dhe policia u përlesh me të rinjtë në Tuluzë në jugperëndim.