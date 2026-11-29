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Spanjollët votuan të dielën në zgjedhjet e dominuara nga shqetësimet për përballueshmërinë e kostos së banimit, të cilat mund t’i hapin rrugë hyrjes së të djathtës ekstreme në qeverinë qendrore për herë të parë që nga përfundimi i diktaturës në Spanjë, më shumë se gjysmë shekulli më parë.
Tashmë janë mbyllur të gjitha vendvotimet dhe rezultatet pritet të bëhen të ditura më vonë, shkruan AP, transmeton klankosova.tv.
Zgjedhjet shihen si një referendum për kryeministrin aktual, Pedro Sánchez. Lideri i krahut të majtë të Partisë Socialiste ka qeverisur Spanjën për tetë vjet, përmes krizave të shumta, por edhe gjatë një periudhe të rritjes ekonomike, e cila për shumë votues është lënë në hije nga shqetësimet për koston e jetesës.
“Jam optimist”, u tha Sánchez gazetarëve pasi votoi, duke thënë se pret “pjesëmarrje shumë të lartë”.
Sondazhet sugjerojnë se Kryeministri Socialist i Spanjës, Pedro Sánchez, do të largohet nga detyra pas tetë vjetësh në pushtet, një periudhë në të cilën ai është bërë kritik i zëshëm i politikave të administratës Trump në Lindjen e Mesme dhe i fuqisë së kompanive amerikane të mediave sociale, raporton CNN.
Një sondazh për transmetuesin publik spanjoll RTVE, bazuar në 19,500 intervista gjatë dy javëve të fundit, tregoi se Partia Popullore do të fitonte midis 129 dhe 134 vende — dhe Vox midis 44 dhe 48.
Nëse kjo është e saktë, të dyja partitë së bashku do të fitonin mes 173 dhe 182 vende. Ata kanë nevojë për 176 vende për një shumicë në dhomën e ulët me 350 vende.
Një sondazh dalës nga RTVE parashikoi se Partia Popullore do të fitonte 32.2% të votave; Socialistët 28.8%, Vox 16.2% dhe Fronti i Gjerë më pak se 6%.
Pjesëmarrja deri në orën 18:00 ishte 68 për qind, rreth 15 pikë përqindjeje më e lartë se në zgjedhjet e mëparshme kombëtare të vitit 2023.
Asnjë çështje tjetër nuk i ka mobilizuar spanjollët vitet e fundit aq sa qasja në banesa me çmime të përballueshme. Rritja e madhe e çmimeve të shtëpive dhe qirave në qytete dhe zonat e frekuentuara nga turistët ka shkaktuar pakënaqësi të gjerë, veçanërisht te të rinjtë.
Muajin e kaluar, Sánchez shpalli zgjedhje të parakohshme pasi partitë e djathta në parlament votuan kundër masave të propozuara nga qeveria e tij për të lehtësuar presionin në tregun e banesave. Protesta shpërthyen në mbarë vendin pas dëbimit të bujshëm të një gruaje 87-vjeçare nga banesa e saj në Madrid.
Sánchez i ka paralajmëruar votuesit se një qeveri konservatore nuk do ta bënte jetën e tyre më të përballueshme dhe ka thënë vazhdimisht se kundërshtarët e tij do ta çonin vendin me 50 milionë banorë prapa.
Lideri i opozitës, Alberto Núñez Feijóo, nga Partia Popullore Konservatore (PP), u ka premtuar votuesve më shumë stabilitet dhe qeverisje më të mirë.
Ai ka kritikuar bilancin e Sánchezit jo vetëm për dështimin e qeverisë së tij në përmirësimin e situatës së banimit në Spanjë, por edhe për dy aksidente vdekjeprurëse hekurudhore këtë vit në rrjetin e trenave me shpejtësi të lartë, ndërprerjen e energjisë elektrike në mbarë vendin në prill të vitit 2025 dhe krizën kufitare në Ceuta, enklavën spanjolle në Afrikën e Veriut.
Pritet gjerësisht që Feijóo të përpiqet të formojë një koalicion me partinë e së djathtës ekstreme Vox, të udhëhequr nga Santiago Abascal, i cili ka zhvilluar fushatë duke premtuar masa të ashpra kundër imigracionit.
Vox po llogarit se qëndrimi i saj i ashpër do t’i bindë votuesit dhe do t’i mundësojë të luajë rol vendimtar në formimin e qeverisë së bashku me PP-në.