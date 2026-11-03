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104 faqe që ofrojnë lojëra të fatit online do të bllokohen në Maqedoninë e Veriut.
Vendimin e ka marrë Ministria e Transformimit Digjital, duke e çuar në 462 numrin e përgjithshëm të adresave të internetit të bllokuar deri më tani.
Urdhri për bllokimin i është dorëzuar Agjencisë për Komunikime Elektronike, e cila duhet t’ua përcjellë atë të gjithë operatorëve të rrjeteve të komunikimeve elektronike brenda pesë ditëve.
Operatorët nga ana tjetër janë detyruar të kufizojnë menjëherë qasjen në domenët e sanksionuar.
Përdoruesit që tentojnë t’i vizitojnë ato do të njoftohen përmes një mesazhi zyrtar për arsyen e bllokimit, raporton AlsatM, transmeton Klankosova.tv