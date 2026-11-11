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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga Mbreti i Holandës, Willem-Alexander, me rastin e marrjes së detyrës së presidentes.
Në letrën e tij, Mbreti Willem-Alexander ka shprehur bindjen se marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Holandës do të vazhdojnë të zhvillohen dhe të thellohen në të mirë të të dy popujve.
Ai gjithashtu ka rikonfirmuar gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet dy vendeve, transmeton Klankosova.tv.
Në fund të letrës, Mbreti i Holandës i ka uruar presidentes Shiroka Pula suksese në ushtrimin e detyrës dhe në përmbushjen e përgjegjësive të saj shtetërore.