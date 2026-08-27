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Mbreti Charles III dhe Mbretëresha kanë shprehur ngushëllimet e tyre për viktimat e përmbytjeve shkatërruese në Nepal.
Në një mesazh, monarku britanik tha se ai dhe Mbretëresha ndihen thellësisht të prekur nga tragjedia dhe u shprehën solidarë me familjet që kanë humbur të dashurit e tyre, si dhe me ata që ende presin lajme për të afërmit.
Mbreti nderoi gjithashtu policët dhe pjesëtarët e Forcave të Armatosura që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të ndihmuar të tjerët.
Charles III theksoi se Mbretëria e Bashkuar është e gatshme të ofrojë mbështetje për njerëzit e prekur nga fatkeqësia. /Klankosova.tv